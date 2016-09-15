Из двух ячеек "Газпромбанка" в Москве неизвестные похитили крупную сумму денег – около 30 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, ячейки были арендованы жителем Саратовской области.

"Накануне в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре Москвы. По данному факту полиция проводит проверку", – сказали в пресс-службе.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о пропаже денег из отделения "Газпромбанка".

"Предприниматель из Саратова арендовал ячейки в июне этого года. Из одной ячейки пропали 3 млн рублей и 120 тысяч евро, из второй – 16 тысяч долларов и 90 тысяч евро", – сообщил источник.