21-летний москвич Александр Крамаренко задолжал интернет-магазину более 3 миллионов рублей. Однако стороны решили не доводить дело до суда – Сашу просто выставили на аукцион. Теперь женщины не старше 35 лет получили возможность отправлять заявки на приобретение потенциального мужа, при этом сумма ставки должна быть не менее 10 тысяч рублей.

Объявление о продаже Крамаренко только что появилось на сайте интернет-магазина. На странице лота указано, что в случае успешных торгов победительница должна будет заключить с юношей брачный договор. При этом долг Александру простят, если он проживёт с новоприобретённой женой минимум год.

– Уже появляются предложения за 200-300 тысяч, – рассказал Metro представитель магазина Александр Белоусов. – И это только начало. Сами знаете, в России мужчин сильно меньше женщин. Хорошие мужчины на дороге не валяются. Такое счастье стоит значительных денег. Поэтому мы думаем, что можно будет даже перебить сумму долга.

Сам Александр в беседе с Metro подтвердил, что скоро ему предстоит обращаться в ЗАГС.

– По договору обязан буду заключить брак с той, которая предложит большую цену и выкупит меня на аукционе, – говорит он. – О себе могу сказать следующее – высокого роста, светловолосый, с зелёными глазами. Занимаюсь спортом, не курю – даже не пробовал. Люблю вкусно покушать. Критично к этому не отношусь, но умение готовить, конечно, приветствуется.

Изначально Александр заключил с компанией договор, по которому должен был сделать нанесение (шелкографию). Он получил сырьё (доски из ясеня), но работу не сделал и не смог вернуть сырьё изначального качества по независящим от него причинам. Долг составил 3 120 150 рублей. В итоге Александр выставил себя на аукцион в качестве жениха, чтобы погасить часть задолженности. Условия: ставки принимаются до 20.12.2016.