Английский физик-теоретик Стивен Хокинг назвал дату конца света – по его мнению, человечество может погибнуть в ближайшую тысячу лет.

По словам учёного, вероятнее всего апокалипсис настанет в результате ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса. По его мнению, единственный выход для человечества – колонизация других планет, сообщает Daily Mail.

Стивен Хокинг рассказал о точной дате конца света

Футуролог, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Факультета глобальных процессов МГУ Сергей Малков в целом согласен с Хокингом, но с некоторыми оговорками.

– Хокинг прав – правда, предсказывать на тысячу лет очень мудро – всё равно ведь проверить невозможно, – улыбается Сергей Юрьевич. – Три причины, которые он назвал, вероятны. Проблема внутренних конфликтов действительно существует, причём на фоне технологического прогресса. Ядерное оружие – один из эффективных способов уничтожения противника. Биологическое оружие тоже вполне эффективно, это я к тому, что сконструированный вирус тоже может стать причиной катастрофы. Искусственный интеллект – вещь полезная, но получается, что попытка улучшить что-то в человеке осуществляется без понимания долгосрочных последствий такого вмешательства.

Эксперт отметил, что Стивен Хокинг в числе возможных причин не указал экологические проблемы человечества, а также "космический фактор":

– Впрочем, экологические проблемы можно решить – то, что происходит в природе, человек способен предотвратить. Но вот то , что люди закладывают "внутри" себя – та же генная инженерия, генно-модифицированные продукты, серьёзно. В данном случае под угрозу, в основном, ставят себя развитые общества. Люди, живущие в Африке или Полинезии, естественно защищены от той же генной инженерии. Кроме того, в числе возможных причин конца света не упоминаются космические явления – тот же астероид может врезаться в Землю. Это дело непредсказуемо, за тысячу лет подобное может произойти.

Сергей Малков уверен, что за ближайшую тысячу лет человечество вряд ли сможет спастись за счёт колонизации пригодных для жизни планет.

– Нужно сохранить нашу планету в качестве места обитания человека. Не верю, что человечество можно спасти за счёт перелёта на другие планеты. Человечество биологически формировалось на протяжении миллионов лет под биологическую среду, существующую на Земле, и надеяться, что можно будет организовать искусственную жизнь где-то далеко, вряд ли возможно. Этот процесс занимает не тысячу, а миллионы лет. Это если человек хочет жить в естественной среде, а не в искусственных капсулах. В искусственных капсулах можно выжить на протяжении двух поколений, но организовать продолжительную жизнь невозможно.