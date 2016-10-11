Уникальная фотовыставка расскажет о людях с алопецией, аутоиммунным заболеванием, вызывающим выпадение волос, ресниц и бровей.

Моделями стали женщины и дети, которым поставили подобный диагноз, страшный в первую очередь с психологической точки зрения. Физических страданий алопеция не вызывает, но принять себя и свою внешность людям, лишившимся волос, очень тяжело, ведь эффективного лечения болезни не существует.

Идея выставки принадлежит сообществу "Алопеция. Счастье быть собой". Над ее созданием работали более 50 человек, в том числе 10 фотографов и 15 моделей из России, Украины и Литвы.

- В мире около 146 млн человек с диагнозом алопеция. Наша семья столкнулась с этой болезнью, когда у дочери Саши в два года начали выпадать волосы, - рассказал Metro идейный вдохновитель сообщества "Алопеция. Счастье быть собой" Андрей Андреев. – Год назад мы решили объединить людей, страдающих этим заболеванием, и их родных.

Первая фотосессия прошла у нас прошлой осенью. Тогда и зародилась идея сделать выставку. Мы сами провели несколько фотосессий, а также собрали снимки девушек, которые фотографировались для себя, нигде не публикуя эти работы.

Алопеция отнимает у человека свободу, считают организаторы выставки. Он становится зависимым от стереотипов и предрассудков. Навязанные каноны красоты и моды заставляют его чувствовать себя неполноценным, заставляют прятаться за париками и головными уборами.

- Наши главные цели – поддержать людей с алопецией, повысить их самооценку, рассказать другим об этой болезни, объяснить: отсутствие волос вовсе не означает, что человек неполноценен. К сожалению, даже родители детей с алопецией не всегда понимают, что тут нечего стыдиться, что не нужно прятать ребенка от мира, - заявил Андрей Андреев. – Люди, которые приходят на наши встречи, зачастую не могут сдержать слез. Они видят людей с такими же проблемами и понимают, что зря всю жизнь считали себя изгоями.

Организаторы выставки уже стали на шаг ближе к своей цели. Девушки, принимавшие участие в фотосессиях, отмечают, что теперь чувствуют себя гораздо увереннее в жизни.

Фотовыставка "Алопеция. Счастье быть собой" откроется 16 октября по адресу ул. Казанская, 7. Вход бесплатный.