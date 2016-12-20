С 22 декабря 2016 года по 10 марта 2017 года в корпусе Бенуа Русского музея в Петербурге пройдет выставка «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения». Юбилейная экспозиция организована при поддержке Благотворительного фонда «Система». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Всего в юбилейной экспозиции будет представлено порядка 200 работ знаменитого художника - из Русского музея, где хранятся 54 картины Айвазовского, а также из музеев «Петергоф» и «Царское Село», Центрального военно-морского музея, Морского кадетского корпуса, Третьяковской галереи, других музейных и частных собраний. Особый раздел выставки составят мемориальные материалы и фотографии.

По составу и смысловым акцентам выставка в Русском музее будет отличаться от московской экспозиции, которая проходила с июля по ноябрь в Третьяковской галерее и вызвала большой ажиотаж. Metro уже писало, что на выставку выстраивались огромные очереди.

- Выставка займет весь первый этаж корпуса Бенуа Русского музея. В экспозиции будет воссоздан морской антураж, составляющий контекст деятельности Айвазовского как живописца Главного морского штаба, - сообщают организаторы выставки, - Это подлинные предметы корабельной оснастки, флаги и штандарты, документы. Особый статус в этом контексте отличает мемориальные вещи из Феодосийской картинной галереи, носящей ныне имя Айвазовского и построенной самим художником. Среди них приветственные адреса, поздравительные письма, юбилейные подарки и т.д.

На выставке Айвазовского в Петербурге покажут знаменитые картины художника - «Вид Одессы в лунную ночь», «Девятый вал», а также работы из частных коллекций, многие из которых станут открытием для многих - это полотна «Кронштадтский рейд», «Петербургская биржа», «Вид Дарьяльского ущелья ночью», пейзажи Малороссии.

Специальный раздел выставки посвящен теме «Айвазовский – баталист» (картины, запечатлевшие морские эпизоды Крымской войны 1853-1856 гг. и русско-турецких войн 1828-1829 и 1877-1878 гг.)

Билеты на выставку Айвазовского в Петербурге можно будет купить только в кассах дворцов Русского музея (кроме Строгановского дворца и Домика Петра I).

Электронные билеты на выставку Айвазовского продаваться не будут, сообщают организаторы.

Иван Айвазовский (1817–1900) – всемирно известный русский маринист, один из наиболее успешных русских живописцев XIX века, работы которого являются украшением музейных собраний в России и за рубежом и пользуются постоянным вниманием и успехом у зрителей.