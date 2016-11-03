Электричка из Фрязина протаранила КамАЗ на переезде в Пушкинском районе Московской области. Произошло это на регулируемом охраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума на перегоне "Зеленый Бор — Болшево". Авария случилась, как рассказали Metro её очевидцы, в 6.22.

Авария на "Зеленом бору": "Я села в эту электричку в 6.16 на станции Ивантеевка-2, – сообщила нам студентка Мария. – Людей много, все торопятся на работу. Электричка идёт экспрессом. Но не успели мы далеко отъехать, как почувствовали какой-то толчок. Явно, электричка во что-то врезалась. Хотя никаких физических ударов мы, пассажиры, не получили. Шатнуло просто".

Пассажиры сразу стали смотреть в окна, искать причину остановки.

"Я из своего окна видела сам переезд и очень глубокий след от колёс на снегу. Было видно, что большую машину занесло. Снег весь чёрный и столбик ограждения покореженный рядом", – рассказывает студентка.

Она отмечает, что через 15 минут машинист объявил, что "электричка остановилась надолго и кому надо выйти, пусть пройдёт в первый вагон".

"Половина электрички вышло сразу. В первом вагоне поставили железную неудобную лестницу. Но пожарные помогали по ней спускаться. Я осталась, так как не знала куда идти и пока не торопилась. Я думала простоим два часа. Но пробыла там три часа пока за мной не приехали на машине. В какой-то момент машинист сказали, что электричка тут будет стоять до вечера. Я вышла из неё в 9.20. Но там еще четверть пассажиров оставалась", – вспоминает Мария.

Авария электрички на Ярославском направлении: После столкновения быстро приехали полицейские, спасатели. Они перекрыли дороги и стали помогать людям. Первый поток пассажиров направили до станции "1 мая" и там пересадили на автобусы.

Как передаёт ТАСС, почти сразу же был организован временный вариант перевозки пассажиров – на линию были выпущены компенсационные автобусы.

Очевидцы утверждают, что водитель злополучного грузовика успел выпрыгнуть до столкновения с электричкой.

"Мужчины в вагоне говорили, что видели его, как он потом ходил около КамАЗа и электрички, а позже беседовал с гаишниками", – уточняет Маша.

По данным МЧС, схода вагонов с рельсов не последовало. Сейчас движение автомобильного транспорта через переезд не перекрыто, но возможны задержки поездов, передаёт РИА Новости.

"Задержаны шесть электропоездов: четыре в сторону Москвы и два из Москвы. Для перевозки пассажиров были выделены автобусы от автоколонны №1789 ПАТП города Ивантеевка", – рассказал источник в экстренных службах региона.

Авария электрички на Ярославском направлении. В Сети появилось ВИДЕО очевидцев: