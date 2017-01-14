Дональд Трамп заявил, что санкции против России он снимет - при определенных условиях и не в ближайшее время. Избранный президент США не назвал конкретных сроков. Лишь уточнил, что в ближайшее время ничего не изменится. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Главным условием того, чтобы ситуация изменилась, Трамп назвал полезность России для Америки. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, важных для США.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции в отношении разведслужб и частных лиц из России. 35 российских дипломатов, якобы являвшихся "работниками российской разведки", были высланы из штатов по решению Барака Обамы.

Однако доказательств того, что Россия вмешалась в ход американских выборов и осуществляла хакерские атаки, сторона так и не представила.