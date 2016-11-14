Депутат от КПРФ Валерий Рашкин предложил запретить лицам, замещающим государственные должности, посылать своих несовершеннолетних детей учиться за рубеж, передаёт ТАСС.

По его мнению поправки должны распространиться на лиц, «замещающих государственные должности РФ», «замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», а также на их несовершеннолетних детей (включая усыновленных и подопечных). Исключение возможно лишь для госслужащих, более года работающих в других странах.

Если этот закон будет принят, то в силу вступит с 1 января 2017 года. По мнению депутата Рашкина, обучение за рубежом детей чиновников "препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа".

Напомним, депутаты от КПРФ ранее уже подавали в Думу подобные поправки. Так, в 2013 году Олег Смолин предлагал запретить детям чиновников учиться за рубежом (за исключением лишь образовательного обмена). Тот законопроект Госдума отклонила.

Кстати, ранее чиновникам уже рекомендовали вернуть в Россию детей, обучающихся за границей, а также старших родственников, которые постоянно или длительное время проживают там, оставаясь российскими гражданами.