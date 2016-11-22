Распоряжение Правительства об индексации тарифов на коммунальные услуги было утверждено 19 ноября, а официально опубликовано вчера, 21 ноября.

Согласно данным документа, в Петербурге тарифы вырастут на шесть процентов. Такие же цифры - на Камчатке, Якутии. Опережает остальных только столица - там рост составит до семи процентов.

Наименьшая индексация предусмотрена для некоторых кавказских республик. В Северной Осетии этот показатель составит 2,5%, Кабардино-Балкарии - 3,3%, Дагестане - 3,3%, Чечне - 3,4%.

Однако, как сообщают СМИ, процесс тарифного регулирования еще не закончился. Окончательное решение примут местные власти. Полностью на нуле тарифную отметку удержать не получится. Но, например, в Москве, процесс будет под контролем городского правительства.