Российский футбольный арбитр Екатерина Костюнина обрела известность благодаря откровенным фотографиям в Instagram, где у неё появляется всё больше подписчиков. Британский таблоид The Sun тоже обратил внимание на 21-летнюю девушку из Красноярска, взяв у неё из соцсетей самые "голые" фото.

Костюнина работает на матчах первенства России среди команд третьего дивизиона ЛФК и первенства России среди женских команд первого дивизиона. "Русский рефери Костюнина "взорвала" Instagram своими полуголыми фото", – с таким заголовком вышел недавно британский таблоид The Sun.

Откровенные фото российского футбольного судьи Костюниной взорвали Интернет

"Селфи, фотки с пляжей, покупки в магазинах привлекают внимание тысяч фанатов в соцсетях", – говорится в статье британского таблоида, который намекает на гламурную жизнь российского рефери.

В соцсетях Кати действительно есть много фотографий, которые наводят на мысль, что она живёт как девушка из глянцевого журнала. Судья с этим не согласна и признаётся, что зарплата арбитра хороша только в качестве подработки:

– Не понимаю где там "красивая жизнь"? Слетать в Турцию, Тунис, Таиланд и так далее? – удивляется она в беседе с Metro. – Это же отдых, который доступен для россиян со средним достатком, когда это стало недосягаемой роскошью, мне не понятно! В так называемые «люкс-клубы» вход бесплатный, достаточно только выглядеть, как полагается. А вот зарплаты мне вечно не хватает! Мне, как и всем девочкам, мало платьев, туфель, косметики. Родители помогают иногда осуществлять маленькие мечты (улыбается).