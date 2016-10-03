21-летняя жительница Красноярска Екатерина Костюнина неофициально признана самой красивой девушкой-арбитром российского футбола. Она работает на матчах первенства России среди команд третьего дивизиона ЛФК и первенства России среди женских команд первого дивизиона. Как рассказала Катя Metro, к красивой девушке в судейской форме всегда приковано внимание мужской аудитории. Иногда случаются и забавные случаи.

- Помню, когда был проливной дождь стеной, с трибун приносили куртки, зонты, - вспоминает Катя. - Но я не имею права отвлекаться на заботу зрителей и погодные условия. А вот после игры, бывает, приносят цветы, говорят комплименты. Меня всё это очень смущает, чувствую себя неловко в эти моменты. Вообще, в моей работе каких-то особенностей нет, ведь правила для всех одинаковые. Есть лишь предвзятое отношение и излишнее внимание.

Катина фигура – предмет для восторженных отзывов поклонников девушки из Красноярска, а также дополнительный стимул для болельщиков принести судье шикарный букет после игры. Работа в российском футболе помогает девушке всегда быть в тонусе.

– Я учусь в педагогическом университете, на факультете физического воспитания, - говорит Катя. – Это факультет отличается от остальных, физическая нагрузка здесь немаленькая, так же, как и умственная. Кроме того, я обслуживаю матчи в качестве арбитра, за матч набегает солидный километраж. Любому футбольному арбитру требуется специальная подготовка – бегаю кроссы, прохожу беговые тесты. Спорт – это образ моей жизни, каждый день есть физическая нагрузка, будь то игра или работа в университете. Хочешь ты или нет, но будешь в форме. Конечно, ещё я занимаюсь в спортзале, слежу за питанием.

В соцсетях Кати есть много фотографий, которые наводят на мысль, что она живёт как девушка из глянцевого журнала. Судья с этим не согласна и признаётся, что зарплата арбитра хороша только в качестве подработки:

– Не понимаю где там "красивая жизнь"? Слетать в Турцию, Тунис, Таиланд и так далее? Это же отдых, который доступен для россиян со средним достатком, когда это стало недосягаемой роскошью, мне не понятно! В так называемые «люкс-клубы» вход бесплатный, достаточно только выглядеть, как полагается. А вот зарплаты мне вечно не хватает! Мне, как и всем девочкам, мало платьев, туфель, косметики. Родители помогают иногда осуществлять маленькие мечты (улыбается).

По мнению Кати, российских футболистов часто несправедливо критикуют из-за роскошной жизни.

– Футболисты тоже люди! – говорит она. – Им так же, как и всем остальным, хочется отдохнуть и расслабиться.

Совсем скоро в России пройдёт чемпионат мира по футболу. Катя очень серьёзно относится к домашнему турниру и считает, что необходимо проделать большую работу, чтобы наша сборная играла успешно.

– Хочется, чтобы больше было качественных футбольных школ, крытых манежей, доступных спортивных объектов, – говорит девушка. – В России лето короткое, не во всех городах есть манежи. Хочется, чтобы грамотней и качественней занялись подготовкой тренеров. Мне кажется, тут большой пробел, нам не хватает грамотных специалистов. Особое внимание нужно уделить тренерам младшего возраста, большинство из них нацелены на результат и победы, никто не думает о здоровье футболистов. Понятно, что призовые места принесут прибавку к заработной плате, но считаю, что основная задача – не навредить, нам нужна здоровая нация. Статистика показывает что футболисты достигшие 18 лет, уже в 70% имеют сердечно-сосудистые заболевания, 30% из них - хронические. А мы ещё кричим о том, какие у нас футболисты! Нужно поднять зарплату тренерам, проводить для них семинары. Да, проходят семинары для тренеров, но бывают они редко. Нужно постоянно подпитывать знания тренеров, особенно детей младшего возраста, 7-12 лет, когда у них ещё наиболее благоприятный сенситивный период для развития в футболе. Это очень важно. Конечно, собирать тренеров для проведения семинаров – дело затратное. Но вполне реально частично перейти на дистанционное обучение.