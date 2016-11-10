Бенедикта Камбербэтча превратили в шоколадного зайца

Знаменитый британский актёр Бенедикт Камбербэтч вдохновил кондитера Джен Линдси-Кларк (Jen Lindsey-Clark) и её компанию Chocolatician на создание его шоколадной копии. При этом она изобразила его в форме пасхального кролика.

-Я создала Камберкроликов (Cumberbunnies) после успеха, который мне принесла полноразмерная скульптура Бенедикта Камбербэтча из шоколада, – рассказала Линдси-Кларк Metro. –Его фанатов часто называют камберкроликами, поэтому я и решила для них сделать таких вот Камберкроликов, чтобы они могли их купить на Пасху.

По её словам, своих первых Камберкроликов она создала ещё на Пасху 2016 года. Для своей работы она использовала его фотографии. В следующем году она планирует немного изменить дизайн шоколадных скульптур. В данный момент активнее всего люди покупают модели, сделанные из молочного шоколада со съедобным золотистым покрытием.