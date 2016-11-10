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 Опубликовано : Сегодня 11:47

Бенедикта Камбербэтча превратили в шоколадного зайца

  • Данила Белов

Сладкий актёр составит конкуренцию королеве Британии

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Знаменитый британский актёр Бенедикт Камбербэтч вдохновил кондитера Джен Линдси-Кларк (Jen Lindsey-Clark) и её компанию Chocolatician на создание его шоколадной копии. При этом она изобразила его в форме пасхального кролика. 

-Я создала Камберкроликов (Cumberbunnies) после успеха, который мне принесла полноразмерная скульптура Бенедикта Камбербэтча из шоколада, – рассказала Линдси-Кларк Metro. –Его фанатов часто называют камберкроликами, поэтому я и решила для них сделать таких вот Камберкроликов, чтобы они могли их купить на Пасху.

По её словам, своих первых Камберкроликов она создала ещё на Пасху 2016 года. Для своей работы она использовала его фотографии. В следующем году она планирует  немного изменить дизайн шоколадных скульптур. В данный момент активнее всего люди покупают модели, сделанные из молочного шоколада со съедобным золотистым покрытием.

 

-Для своих работ я использую бельгийский шоколад под названием Becolade. Кроме Камберкроликов я также делаю и другие скульптуры. У меня в коллекции также есть главная знаменитость нашей страны — королева Великобритании Елизавета II, а ещё, конечно, копии её любимых корги. 

В данный момент на скульптуру королевы из молочного шоколада можно полюбоваться в пабе под названием North Laine Pub & Brewery в Брайтоне. Там же кондитер ближайшие пару месяцев будет проводить художественные мастер-классы.

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