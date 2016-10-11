Стефани Курлоу, дочь австралийского белоруса и татарки из России, впервые надела пачку, когда ей было два года. Хиджаб девочка начала носить с девяти лет. Тогда она стала переживать, что религиозные взгляды её семьи могут навредить её увлечению танцами.

– Я не могу танцевать в пачках выше колена, – рассказывает Стефани Metro. – Также у меня не может быть партнёра. Мне было очень трудно найти студию, в которой бы мне разрешили заниматься в подходящей моей религии одежде.

Тогда девочка запустила в Интернете краудфандинговую кампанию, чтобы собрать денег на частного хореографа, который бы помог ей стать профессиональной балериной. Почти 700 человек пожертвовали 7000 долларов для Стефани, чтобы её мечта приблизилась к реальности.

Стефани надеется, что своим примером она сможет вдохновить и других девочек-мусульманок, которые не могут воплотить свою мечту в жизнь из-за религиозных убеждений их семей.

– Меня подбадривали мои друзья, которые тоже исповедуют ислам, – говорит Стефани. – Также очень много мусульман поддерживало меня в социальных сетях.

Когда-нибудь юная австралийка планирует открыть свою балетную школу.

– В ней будут специальные программы, учитывающие особенности каждой из религий, – делится своими планами Стефани.