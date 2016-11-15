Сборная Англии по футболу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне разошлась миром с командой Испании - 2:2.

По ходу матча хозяева уверенно вели с преимуществом в два мяча. Первый гол на 9-й минуте забил полузащитник Адам Лаллана, который реализовал пенальти, назначенный за фол на английском форварде Джейми Варди. В начале второго тайма отличился сам Варди, ударом головой замкнув передачу с фланга.

Впрочем, испанцы нашли в себе силы для того, чтобы устроить финишный спурт и сотворить футбольное чудо. На 89-й минуте отставание в счете сократил вышедший на замену Яго Аспас, а на шестой добавленной минуте ничью гостям принёс точный выстрел Иско.