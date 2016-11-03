Верховный суд России выступил с любопытным заявлением. Он предлагает запретить заключать под стражу подозреваемых по ряду экономических статей УК. Предполагается, что скоро правоохранительные органы не смогут по собственной инициативе возбуждать дела на бизнесменов по статьям "Мошенничество" (сейчас в УК шесть статей, наказывающих за аферы в различных сферах). Для возбуждения дел им понадобятся заявления потерпевших, передаёт РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал запрет Верховного суда на арест бизнесменов.

"Это очень правильное решение, но оно уже прописано в законодательстве. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России, предприниматели не могут быть арестованы на стадии предварительного следствия. К сожалению, это не выполняется", - заявил он НСН.

Известно, что статья "Мошенничество" - одна из самых проблемных для предпринимателей. Бизнесмены часто жаловались, что её "резиновый" состав позволяет правоохранителям возбуждать дело по малейшему поводу.

Бизнесмены отмечают, что беда нашего бизнеса в том, что пока предприниматель, на ровном месте угодивший в тюрьму, сидит в СИЗО, его бизнес загибается. А само дело часто разваливается в суде или вовсе до него не доходит.

По новой задумке Верховного суда аресты предпринимателей могут быть запрещены в том числе за такие преступления, как разглашение сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, растрата средств, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализация денежных средств, манипулирование рынком и незаконный оборот драгоценных металлов.

Однако в положительный эффект от инициативы Верховного суда верят далеко не все бизнесмены и правозащитники.

"Бизнесменам никакого облегчения не будет. Пока. Наоборот - гайки закручивают. В бюджете денег нет. Начинают по-новому деньги у бизнесменов выуживать. Схема простая: возбуждают уголовное дело - или заплати, или сядешь. Таких дел полно", – прокомментировал Metro ситуацию адвокат Вадим Гурьев.

Он отмечает, что статья 32 налогового кодекса гласит: налоговый орган, увидев определённые несуразицы, несоответствия и недоимки, отправляет дело в следственный комитет. А следственный комитет, как правило, возбуждает уголовное дело. Дальше идут репрессивные меры.

"Эта новость для самых наивных людей. Ни о каком благоприятном климате для бизнесменов речи быть не может. Считаю, что основная угроза для предпринимателей даже не столько налоговая, сколько внутренняя политика государства", – убеждён Вадим Гурьев.