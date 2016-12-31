Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Дорогие друзья! Наступающий 2017-й – год столетия непростых событий, которые пережил наш народ. Нам нельзя допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее, нужно сделать всё для примирения и укрепления общества. Государь Николай II передал нам такие слова: "...то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит зло, а...