Омск – город снежных бурь, пробок и транспортных заторов. Поэтому так часто на дорогах можно встретить эвакуатор. Благодаря тому, что служба эвакуации работает быстро и слаженно, а машины-спасатели готовы к работе в любой зоне города, распределены по самым проблемным участкам, помощь приходит быстро. Эвакуаторы Омска выполняют работу качественно и по приемлемой цене.

Зачем Омску эвакуатор?

Омск – один из крупнейших городов-миллионщиков в России, расположенный на территории западносибирского региона. Это географическое месторасположения напрямую влияет на климатические условия в городе. Подтаежная зона, в которой расположен объект, таит в себе суровый климат, особенно в зимний период. Нередко Омск заносит снегом, частенько бывают снежные бури. Зафиксированы особенно в зимнее и весеннее время сильные порывы ветра, которые усугубляют ситуацию на дорогах. Все это приводит к тому, что жители города привыкли к сложным условиям на магистралях, авариям и пробкам. У населения даже примета народная образовалась: если на улице снегопад – быть большой пробке, и аварии кому-то не избежать. Дело для них, как говорится, привычное, именно поэтому и услуги эвакуатора для них далеко не в новинку.

Почему постоянно стоим?

Ситуацию усугубляет еще и транспортная логистика. Город постоянно растет. На данный момент по предварительным подсчетам ежедневно на дороги выезжают почти 40 тысяч личных автомобилей, не считая общественного транспорта, рабочих газелей и грузовых машин. Магистрали просто не справляются с таким потоком. На сегодняшний день город входит в десятку наиболее загруженных городов и занимает восьмое место, лишь немногим уступая Москве. Такие сложности приводят к частым поломкам транспорта, ДТП, как следствие, приходится вызывать помощь эвакуатора.

Справлюсь сам или позову на помощь

Автосервисы Омска работают, что говорится, на износ. Горячая пора наступает в период осенне-весенней распутицы и вовремя холодов. Несмотря на то, что количество сервисных центров достигает практически отметки – 100, автомобилистам приходится отстоять свое право на срочную ремонтную помощь. Сами мастера советуют клиентам: «Если сломались на дороге, то лучше сразу вызвать эвакуатор, нежели пытаться самому исправить поломку или доехать до ближайшей автомастерской. Как правило, такие попытки только усугубляют ситуацию и ухудшают положение. Самовольные действия приводят к тому, что из строя выходит еще больше деталей и ремонт выходит дороже».

Стоимость услуги эвакуации в Омске

Исходя из всего этого, экономнее будет вызвать эвакуатор в Омске и не предпринимать никаких действий самому. Как правило, эвакуаторы призваны, чтобы оперативно решить вашу проблему и долго ждать себя не заставят. По звонку диспетчер сразу же сориентирует вас по предварительной стоимости. Следует понимать, что услуга эвакуатора зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Если случилось серьезное ДТП, то придется отправлять на помощь машину с манипулятором, это, как правило, выходит дороже. Если же вы просто не смогли завестись после длительных ожиданий в пробке, съехали в связи со снежным заносом на обочину или случилась другая непредвиденная ситуация, то достаточно будет отправить к вам эвакуатор с обычной сдвижной платформой. На стоимость будет влиять и вес вашего автомобиля. Легковые машины легче поддаются транспортировке, услуга будет дешевле.