Елабужский бренд «Спасская ярмарка» оценили на международном уровне.



22 сентября на международном туристском форуме «Отдых-2016» прошло подведение итогов и награждение победителей конкурса «Туристский бренд: лучшие практики – 2016». Елабужский государственный музей-заповедник подавал три заявки на конкурс, две из них одержали победу, сообщает пресс-служба музея.



В номинации «Событийный фестивальный туризм» по категории «Профессиональный проект» победу одержал бренд «Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге». В номинации «Музеи» диплом победителя был вручён за бренд «Музей «Портомойня».



Бренд «Историко-археологический комплекс «Елабужское городище» в номинации «Памятники истории, архитектуры» получил сертификат участника.



Как отмечают в Елабужском государственном музее-заповеднике, это авторитетная награда, которая присуждается международным жюри, состоящим из профессионалов туризма и маркетинга.



Спасскую ярмарку в Елабуге возродили в 2008 году. В этом году мероприятие посетили более 165 тыс. человек, кроме того, за эти годы Спасская ярмарка в Елабуге обрела международный статус, напоминает ИА «Татар-информ».



Фото: elabuga.com