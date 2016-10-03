В испанский город Таррагона стеклись тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть живые конструкции. Дело в том, что именно там сейчас проходят соревнования по построению человечески башен. Такие мероприятия проводятся в Каталонии только раз в два года, поэтому число желающих посмотреть и поучаствовать не вызывает удивления.

Основной "движущей силой" этого события можно считать Кастельерс де Вилафранка (Castellers de Vilafranca) — культурно-спортивную ассоциацию людей, главная цель которой состоит в построении так называемых "кастельс" (castells) — человеческих башен.

Традиция построения башен из людей появилась в Каталонии еще в XVIII веке.

Кастальерс де Вилафранка начали своё формирование в 1948 году. На 2012 году в группе состояло около 400 активных членов всех возрастов.

Деятельность Кастельерс де Вилафранка помогает сохранять и пропагандировать каталонскую культуру, поэтому активно поддерживается местными властями.