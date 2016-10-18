Матч ЦСКА-"Монако": прогнозы

После поражения от английского «Тоттенхэма» в минувшем туре Лиги чемпионов ЦСКА заметно ухудшил своё положение в турнирной таблице.

Команда Леонида Слуцкого набрала лишь одно очко в двух стартовых матчах и занимает последнее место в группе, уступая лидирующему «Монако» уже три балла.

Помимо игровых трудностей, «армейцы» не могут рассчитывать на многих ключевых футболистов. Так, минувший поединок чемпионата России против «Уфы» по разным причинам пропускали Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Роман Ерёменко.

И если голкипер ЦСКА Акинфеев должен вернуться в строй к матчу с «Монако», то Дзагоев и Ерёменко не сыграют с монегасками. Алан продолжает восстанавливаться от травмы, а Роман по-прежнему отбывает дисквалификацию.

Матч ЦСКА-"Монако": 18.10.16

«Монако» также приехал в Москву не в самом оптимальном составе. Поединок с ЦСКА пропустит самый известный футболист монегасков – Радамель Фалькао. Впрочем, даже в отсутствие колумбийца у «Монако» хватает квалифицированных игроков.

Подопечные Леонарду Жардима в турнирной таблице чемпионата Франции делят вторую строчку с «ПСЖ». Лучшим бомбардиром команды является 22-летний бразильский защитник Фабиньо, забивший уже четыре гола. Именно от него сегодня будет исходить главная угроза для ворот ЦСКА.

Несмотря на все проблемы «армейцев» с составом, большинство букмекеров считают россиян фаворитами предстоящего матча. Коэффициент на победу команды Леонида Слуцкого – 2,57, а на монегасков – 2,76. На котировки букмекеров повлияло неожиданное поражение «Монако» от «Тулузы» в чемпионате Франции, а также фактор переполненных трибун новой «Арены ЦСКА».

Матч ЦСКА-"Монако": прогноз от эксперта

Дмитрий Хомуха, бывший игрок ЦСКА: У ЦСКА есть шансы на успех

- Заменить Ерёменко и Дзагоева очень сложно, потому что это системо­образующие игроки.

В матче с «Монако» ЦСКА нужно минимизировать количество невынужденных ошибок, потому что соперник такого уровня сразу наказывает за просчёты.

Если строго сыграть в обороне и поискать свои шансы в атаке, то у ЦСКА будут шансы на успех. Кроме того, не нужно забывать о стандартных положениях. В последнем матче с «Уфой» гол пришёл именно со стандарта.

Я думаю, что во встрече с «Монако» также можно делать акцент на всех этих компонентах.

Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Монако" (Франция):

Начало в 21.30. "Телеканал Матч ТВ"