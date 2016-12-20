Легенды хоккея рассказали о главных достижениях за 70 лет

Первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой были сыграны 22 декабря 1946 года. В преддверии 70-летия отечественного хоккея игроки лиги «Легенды хоккея» рассказали Metro, с какими именами и событиями они связывают историю своего вида спорта и сможет ли сборная России в ближайшее время вернуть победные традиции.

Все – Василий Кузьмичёнок Фото:

Александр Якушев, 69 лет, двукратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира В первую очередь нужно вспомнить людей, которые в 1954 году дебютировали на чемпионате мира и сразу завоевали золото. Это поколение легендарного капитана той сборной Всеволода Михайловича Боброва. Потом со своими товарищами они полетели на первую в истории советского хоккея Олимпиаду и также завоевали золотые медали. Эти первопроходцы заслуживают особого почёта и уважения. Далее эстафету подхватили люди следующего поколения, которые девять сезонов подряд выигрывали чемпионат мира. В той команде были игроки, которые вошли в историю не только отечественного хоккея, но и мирового. Это братья Майоровы, Старшинов, Фирсов, Локтев, Альметов, Александров, Рагулин, Иванов, перечислять можно практически весь состав. Они оставили ярчайший след в истории нашего хоккея. Потом поколение третье, если можно так сказать, это игроки 70-х годов: Михайлов, Петров, Харламов, Мальцев, Васильев, которые также пронесли славу нашего хоккея на протяжении десятка лет. Болельщики с любовью вспоминают этих людей. Заслуживает внимания и поколение следующее: великолепная пятёрка: Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров, а также Каменский, Хомутов – эти люди тоже очень славно отыграли, завоевали множество медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира, затем удачно выступали в НХЛ, где также завоёвывали Кубки Стэнли. Так что история наша очень богатая. В спорте путь один – работать, работать и работать. Нужны хороший тренировочный процесс и большая самоотдача самих спортсменов, которые должны посвятить всю свою жизнь цели стать великолепным хоккеистом и попасть в сборную, а там уже добиваться результатов. Практика последних Олимпиад, показывает, что, конечно, сейчас доминирует канадская сборная, они действительно показывают хоккей высокого качества. Как ни странно, где-то их стиль и манера похожи на стиль советского хоккея. Надо отдать им должное, они действительно по праву завоевывают золото последних лет на Олимпийских играх. Хотелось бы видеть в нашей сборной спортивный дух, коллективизм, более ярких хоккеистов с очень высоким индивидуальным мастерством, но чтобы это всегда, как нам прививали тренеры, работало только на команду. Сочетания всех этих качеств и приносят победу.

Владимир Мышкин, 61 год, олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира Я бы назвал тех людей, которые стояли у истоков. Это Аркадий Иванович Чернышёв, Анатолий Владимирович Тарасов, Виктор Васильевич Тихонов, Всеволод Михайлович Бобров. Это те люди, благодаря которым мы имеем кубки, победы. Они начинали хоккей, развивали его, а сейчас необходимо принять эстафету и продолжить их дело. Каждая победа уникальна по-своему, но можно отметить первые победы. Это 1954 и 1956 годы – первое золото чемпионата мира и первое олимпийское золото. Игравшие тогда люди своим примером прорубили окно в хоккейный мир. Я не оракул и предсказывать будущее не могу, но мы заждались побед на Олимпиадах. С каждым турниром кажется, что придёт наше время и мы выиграем очередную Олимпиаду и чемпионат мира. Хочется, чтобы вернулось то время, когда мы побеждали безоговорочно. Люди работают, создают сборную, а мы все за неё болеем.

Юрий Ляпкин, 71 год, олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира За 70 лет было очень много великих тренеров и игроков. Если перечислять, то не хватит места. Каждый был в своё время. Была эпоха, когда наш хоккей только начинал развиваться, стали первый раз чемпионами мира и Олимпийских игр. Потом было другое поколение, которое подхватило успех и двигало этот процесс дальше. Шли плеяда за плеядой, воспитавшие новых тренеров и игроков. Если перечислять, то становление в первую очередь это Чернышёв и Тарасов, потом Бобров, но надо учитывать ещё много тренерских кадров, которые работали непосредственно в клубах и занимались рутинной работой. И в воскресенском “Химике” Николай Эпштейн, и Анатолий Кострюков в “Тракторе” и “Локомотиве”. Это поколение, которое по 20-25 лет работало в клубах и воспитывало игроков. Чернышёв и Тарасов воспитали великих игроков: Сологубов, Трегубов, Пучков, тройка Альметова, Рагулин, Кузькин, Давыдов. Это те игроки, которые начинали и учили молодёжь, как действовать дальше. Потом были великие игроки в наши годы – Харламов, Петров, Михайлов, Якушев, Шадрин, Васильев, Третьяк. После этого появились Макаров, Ларионов, Крутов, Фетисов, Касатонов, наиболее из этих по-нашему молодых игроков. Сейчас выигрываем чемпионаты мира, но Олимпийские игры пока никак не осилим. Будем рассчитывать, что Овечкин и Малкин умеют играть не только в НХЛ, но и за свою страну. Когда это будет – я не знаю, поскольку были уже Олимпийские игры, как говорится, мимо. Я считаю, что жизнь прошла зря, если ты не выиграл Олимпийские игры. Шансы всегда есть, надо их использовать.

Александр Гуськов, 40 лет, серебряный призёр чемпионата мира 70 лет – приличный срок и думаю, что это праздник не только для тех, кто профессионально занимался и занимается хоккеем, но и для всей страны. Думаю можно выделить начало становления отечественного хоккея, которое пришлось на Олимпиады и чемпионаты мира, когда мы доминировали и вся страна болела за хоккеистов, которые вкладывали душу в победу, тем самым даря надежды на будущее. На мой взгляд, раньше обычные зрители больше жили хоккеем. Конечно, жизнь меняется и приоритеты тоже меняются. Благодаря тем хоккеистам, которые ковали победы в то время, когда хоккей только поднимался по ступенькам на вершину, был сделан задел, чтобы новые поколения старались не падать вниз. Во многом от их побед зависело состояние нашего хоккея. Наверное, не буду никого выделять, потому что не хочу никого обидеть. Каждый, кто отдал своё сердце хоккею и завоёвывал медали и титулы, каждый внёс свой вклад, я бы выделил всех без исключения. Что касается возвращения побед, то шансы всегда есть и мы с надеждой ждём каждый следующий чемпионат, каждую следующую Олимпиаду. Да, бывают неудачи, но это спорт, без этого никуда, тем более хоккей такая амбициозная, быстрая и эмоциональная игра, где надо иметь не только силы и характер, но и стратегически думать. Я думаю, что в ближайшее время наши руководители и все, кто близок к хоккею, коллегиально определят систему, которая дальше будет помогать развиваться нашему хоккею.