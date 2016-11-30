Борис Игнатьев: Уход Слуцкого из ЦСКА станет ошибкой

Как сообщили спортивные СМИ, будущее Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА зависит от него самого. Отмечается, что президент ЦСКА Евгений Гинер хотел бы оставить Слуцкого в клубе. Ещё недавно он заявлял о полном доверии к тренеру.

«И на предыдущий, и на данный момент, и я надеюсь, и на будущий, – говорил Гинер месяц назад в эфире «Матч ТВ». – Бывает, люди устают».

Косвенным подтверждением ухода Слуцкого после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 7 декабря называют информацию «Чемпионат.com», согласно которой Слуцкий забронировал ресторан в Лондоне для прощания с командой.

В случае если отставка действительно состоится, наиболее вероятным преемником Леонида Слуцкого видится 39-летний Виктор Гончаренко. Белорусский специалист работал главным тренером «Кубани» и «Урала», а с 2015 года вошёл в тренерский штаб ЦСКА. Во время отлучки Слуцкого в сборную именно его прочили на пост наставника армейцев, если бы Леонид Викторович остался в национальной команде. Однако рокировки не произошло, и Гончаренко отпустили в «Уфу», которая под его руководством идёт на 8-м месте в чемпионате России. По условиям контракта, если ЦСКА предложит ему возглавить команду, уфимцы не имеют права отказать.

Другим вероятным вариантом называют бывшего наставника «Краснодара» – 50-летнего Олега Кононова, который приводил «быков» к бронзе чемпионата России.

Сам Слуцкий, по информации «Спорт-Экспресса», может возглавить голландский «Витесс», владельцем которого является российский бизнесмен Александр Чигиринский. Также называется вариант с Чемпионшипом – вторым по силе дивизионом Англии.