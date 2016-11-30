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В текущем сезоне действующий чемпион России после 15 туров идёт на 4-м месте в чемпионате России, уступая лидирующему «Спартаку» 11 очков. При этом большинство специалистов связывают проблемы ЦСКА не с Леонидом Слуцким, а с отсутствием ряда ведущих игроков и маленькой скамейкой запасных

В текущем сезоне действующий чемпион России после 15 туров идёт на 4-м месте в чемпионате России, уступая лидирующему «Спартаку» 11 очков. При этом большинство специалистов связывают проблемы ЦСКА не с Леонидом Слуцким, а с отсутствием ряда ведущих игроков и маленькой скамейкой запасных

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Борис Игнатьев: Уход Слуцкого из ЦСКА станет ошибкой

Бывший тренер сборной России прокомментировал Metro слухи о возможной отставке

Сегодня 21:28

Как сообщили спортивные СМИ, будущее Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА зависит от него самого. Отмечается, что президент ЦСКА Евгений Гинер хотел бы оставить Слуцкого в клубе. Ещё недавно он заявлял о полном доверии к тренеру.

«И на предыдущий, и на данный момент, и я надеюсь, и на будущий, – говорил Гинер месяц назад в эфире «Матч ТВ». – Бывает, люди устают».

Косвенным подтверждением ухода Слуцкого после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 7 декабря называют информацию «Чемпионат.com», согласно которой Слуцкий забронировал ресторан в Лондоне для прощания с командой.

В случае если отставка действительно состоится, наиболее вероятным преемником Леонида Слуцкого видится 39-летний Виктор Гончаренко. Белорусский специалист работал главным тренером «Кубани» и «Урала», а с 2015 года вошёл в тренерский штаб ЦСКА. Во время отлучки Слуцкого в сборную именно его прочили на пост наставника армейцев, если бы Леонид Викторович остался в национальной команде. Однако рокировки не произошло, и Гончаренко отпустили в «Уфу», которая под его руководством идёт на 8-м месте в чемпионате России. По условиям контракта, если ЦСКА предложит ему возглавить команду, уфимцы не имеют права отказать.

 Другим вероятным вариантом называют бывшего наставника «Краснодара» – 50-летнего Олега Кононова, который приводил «быков» к бронзе чемпионата России.

Сам Слуцкий, по информации «Спорт-Экспресса», может возглавить голландский «Витесс», владельцем которого является российский бизнесмен Александр Чигиринский. Также называется вариант с Чемпионшипом – вторым по силе дивизионом Англии.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев:

"Не хотелось бы комментировать слухи, как мне кажется, они беспочвенны, но если брать гипотетически, то я считаю, что это будет неверное решение ни со стороны Слуцкого, ни стороны руководства. Он работает квалифицированно, добротно, что подтверждается результатами. Да, есть давление болельщиков, желающих видеть ЦСКА всегда первым, но за этим нет реалий. Кадровые проблемы налицо, а те люди, которые играют, уже семья, а семья не всегда способна сделать движение вперёд, потому что есть постоянные уступки друг другу. Нужны новые вливания, которые бы расшевелили эти семейные отношения. С другой стороны, ничего страшного не произойдёт, Слуцкий будет востребован. Его умение работать, интеллект, харизма позволят увидеть тренера в другой команде. Что касается слухов про Европу, то любые варианты возможны, думаю, что он поддержит имидж российского футбола. Любые кандидатуры, которые ответят требованиям Гинера двигать ЦСКА вперёд, будут реальны. Руководство армейцев не примет необоснованного решения".

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