По данным СМИ, общая сумма призовых команды, тренерского штаба и персонала сборной России по футболу превысила полмиллиарда рублей.

По словам источника, близкого к тренерскому штабу сборной России, персонал сборной, так же как и игроки, получил от РФС солидные премиальные. Так, по данным Life.ru, четыре массажиста команды получили в общем более 20 миллионов рублей премиальных.

"В зависимости от количества матчей, на которых они работали, их премиальные, конечно, отличаются, но в общем они получили чуть больше 20 миллионов на четверых", — сказал источник.

Сотрудники сборной, которые работали в команде в период отборочного цикла, комментировать суммы премиальных отказались.

К слову, средняя зарплата массажиста спортивного клуба — около 50 тысяч рублей в месяц. Сайты по поиску работы предлагают вакансии массажистов с зарплатой от 30 до 150 тысяч рублей.

На самом чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из достаточно простой группы, набрал лишь одно очко в трёх матчах.