Музей Выборгский замок присоединяется ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября, и объявляет о начале конкурса.

- Выборгский музей-заповедник запускает акцию "Селфи с лосем", которая продлится до конца осени, - сообщает пресс-служба музея. - Для участия нужно посетить экспозицию "Природа Карельского перешейка" и сделать фотографию с известным выборгским лосем.

Затем фото нужно разместите в любой соцсети с хештегами #выборгскийлось #Защитиприроду. Авторов самых оригинальных фото ждёт подарок - бесплатная экскурсия во время следующего посещения замка или же памятный подарок отправят по почте.

- Почему именно лось? Потому что случаи ДТП с этими животными только учащаются в последнее время в Ленинградской области, а для Выборга лось это знаковое животное. Сотрудники музея хотят привлечь внимание общественности к проблеме защиты диких животных, - отмечают в пресс-службе Выборгского замка.