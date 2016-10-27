Этим утром врачи-сексологи обратились к министерству образования и науки РФ с предложением запретить школьницам лазать по канату на уроках физкультуры. По словам президента Профессионального объединения врачей сексологов Евгения Кульгавчука, данное упражнение приводит к искажению психосексуального развития девушек, что в итоге сказывается на их сексуальном здоровье во взрослой жизни.

Кульгавчук объяснил Metro, что именно подразумевают эксперты под своим призывом к Минобрнауки РФ.

-В данном случае речь идет об искажении психосексуального развития и закреплению патологических рефлексов. Для некоторых девочек со сниженными порогами чувствительности порой достаточно всего одной сильной и специфической стимуляции клитора канатом при одновременном сильном сжатии бедер для формирования миотонического оргазма. В дальнейшем некоторые из этих девочек уже во взрослом состоянии будут неспособны к оргазму в постели с мужчиной, поскольку закрепят это состояние аналогичной дезадаптивной мастурбацией, то есть мешающей жить нормальной половой жизнью. Такая аноргазмия чревата семейными дисгармониями, разочарованиями, упреками, изменами и даже разводами, - пояснил он.

По словам врача-сексолога, все его опытные практикующие коллеги сталкиваются с подобными клиническими случаями на приеме. При этом он отметил, что канат представляет угрозу для сексуального здоровья также и мужского пола, но в меньшей степени. Все иные упражнения, не связанные со стимуляцией половых органов, для сексуальной сферы безвредны и даже полезны.

-Лазание по канату более опасно для девочек, тем не менее, нежелательно и для мальчиков, поскольку возможное сексуальное возбуждение может происходить в неадекватной обстановке, - добавил он.

Что касается дополнительных инициатив, то, по мнению Кульгавчука, сообщество сексологов приветствовало бы также введение в школах курса "Этики и психологии семейной жизни", обновленную совместно с отечественными врачами сексологами, а не сексологами-энтузиастами, которых сейчас стало слишком много. При этом заимствовать западные модели сексуального просвещения также не стоит, так как важно учить не многообразию и распущенности, а избирательности и правильному полоролевому поведению. Важно, чтобы мальчики были мужественными, а девочки- женственными, а не наоборот.

-Мы, Профессиональное объединение врачей сексологов, готовы к любому сотрудничеству и будем считать это информационное сообщение, как наш официальный запрос. Как отреагируют в Министерстве – покажет время. Мы надеемся, что при реализации этой инициативы наши женщины будут еще более здоровы и сексуальны, - заключил специалист.