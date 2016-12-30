В дни зимних каникул музей-заповедник «Гатчина» представляет пятый фестиваль «Новогодняя кутерьма» – веселый праздник для детей и взрослых.

Фестиваль откроется 30 декабря в 18.00. В красочном представлении примут участие артисты театра исторического танца «Малый Трианон» и театра «Странствующие куклы господина Пэжо».

31 декабря Гатчинский дворец приглашает на концерт «В ожидании новогодней ночи». С программой «Легенды кино» в Белом зале впервые выступит петербургский ансамбль «Бис-Квит». Прозвучат произведения А. Петрова, А. Зацепина, А. Пьяццоллы, Стинга.

2–8 января в Гатчинском и Приоратском дворцах – экскурсии, детские программы и мастер-классы. Премьера фестиваля – экскурсия «Жил-был дворец» познакомит с распорядком дня императорской семьи, о жизни приближённых и о тех, кто обслуживал дворец: истопниках, дворниках, садовниках и др. Маршрут проходит по парадной анфиладе, залам третьего этажа и заканчивается у Театра.

«По лабиринту Гатчинского замка» – путешествие по парадным залам, потайным лестницам, знаменитому подземному ходу и экскурсия по выставке «Детство во дворце».

Участники детской программы «Сказочный переполох» помогут «загадочной даме» вернуть пропавшие из чемодана сказки, а на экскурсии «Рождественские истории» узнают о праздновании Рождества в России и в императорской семье. В Детских гостиных будут открыты мастерские, где можно сделать новогодний сувенир.

Узнать о традициях празднования западного Рождества и познакомиться с устройством вертепного театра можно на экскурсии «Рождество в Мальтийском замке» в Приоратском дворце.

В восстановленном зале Театра, открытом в 2016 году, впервые пройдут концерты цикла «Музыкальный вернисаж». Каждый вечер здесь будет звучать популярная классика в исполнении артистов «Петербург-Концерта»: двойного дуэта «МаГрИгАл», струнного квартета им. Н.А. Римского-Корсакова, ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» и др. (Арсенальное каре Гатчинского дворца, начало в 18.00).

4 января тёмное зимнее небо расцветят фейерверки – у Иорданского фасада в 18.00 состоится пиротехническое шоу «Рождественское чудо».

До 8 января на Дворцовом плацу у живой ёлки – рождественская ярмарка, танцевально-игровые интермедии «Новогодний день страуса», катание на санях, с горок и на карусели.