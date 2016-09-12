В России появится рыбная биржа. Аукционные торги позволят сделать ценообразование на рыбу в стране более прозрачным, рассказал на Продовольственном форуме в Москве Сергей Юшкин, заместитель управления ФАС.

– Мы выступаем за то, чтобы ускорить создание биржевых аукционных площадок и внедрение практики аукционных торгов при реализации российской продукции. И тем самым предоставить возможность доступа к прозрачным поставкам рыбной продукции, минуя посредников, – цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Юшкина, цена на рыбу в магазине зависит во многом от посреднических структур. Только транспорт и логистика добавляют 11% к стоимости товара.

– У рыбаков сегодня меньше интереса поставлять рыбу на российский внутренний рынок, ведь стоимость валюты высока, а значит, экспорт очень привлекателен. Цена рыбы на внешнем рынке для рыбаков является главным индикатором, – объясняет Евгения Уваркина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий. – Однако определяющим в проблеме поставки рыбы на внутренний рынок и доступности рыбы для населения является отсутствие в отрасли стимулирующих регуляторов, которые экономически мотивировали бы рыбаков поставлять рыбу именно на российский внутренний рынок, причем даже по меньшей стоимости, чем на внешний. Это то, чем должно заниматься и чего достичь Росрыболовство.