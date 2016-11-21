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В России началась настоящая эпидемия трампомании

  • Михаил Нешевец

Многие россияне считают его почти своим

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Присутствие Трампа, который ещё даже не вступил в должность у себя на родине, в России ощущается повсюду. В самом сердце столицы, на Тверской улице, в книжном магазине «Москва» в центре зала появилась выкладка произведений Трампа о бизнесе и политике и книг его знакомых о нём самом. 

– Книги берут хорошо, лучше, чем до выборов, – сказал Metro продавец.

Отметим, что все они изданы до того, как Дональд стал президентом, и даже до того, как стал главным кандидатом от своей партии. 

А питерские казаки заочно зачислили Дональда Трампа в своё войско. Правда, в качестве почётного члена, у которого нет ни прав, ни обязанностей. 

– Трамп получил нашу депешу и даже ответил нам, – заверил Metro глава православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков. – Он поблагодарил нас за поддержку.

Атаман не исключает, что сможет лично встретиться с новым казаком Дональдом. И тогда президент США получит шашку и нагайку в подарок. 

Особенно Трамп люб казакам тем, что намерен перестать финансировать НАТО, и тем, что у него славянская жена. 

Пикет в поддержку американского президента прошёл в Обниске Калужской области. Как пишут местные журналисты, местные власти согласовали акцию на 40 человек, но пришли всего 11.  Уличной акцией организатор пикета Артём Майнас хотел ответить на уличные протесты против результатов выборов в Соединённых Штатах. 

Кстати, россияне не только поздравляют и поддерживают Трампа, но уже обращаются к нему  с просьбами. Например, во время митинга в Санкт-Петербурге против грядущего повышения тарифов на проезд в городском транспорте можно было увидеть плакат «Трамп, спаси нас». 

                                                               Страсти скоро утихнут

Cоциальный психолог, политтехнолог, преподаватель МГУ,  Алексей Рощин

Выборы президента США обсуждались больше, чем выборы нашей Госдумы. Мы так сильно болели за Трампа, что, когда он победил, нам показалось, что это наша победа, что это мы его избрали. Просто сценарий голливудского блокбастера: хороший парень, у которого, кажется, нет никаких шансов на победу, вдруг получает миллион и принцессу.  

Есть ещё причина: россияне устали от антиамериканской истерии. Теперь врага больше нет! Америку снова можно любить! 

Но всё это, конечно, имеет мало отношения к реальности. И это станет понятно, когда Трамп вступит в должность.

Цитата

Глава православного союза казаков  «Ирбис» Андрей Поляков

«Я боюсь разочароваться в Трампе. Но из казаков можно и исключить!»

 

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