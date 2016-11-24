Происшествие случилось в Петергофе утром 24 ноября 2016, у ворот парка. Как сообщили очевидцы, прямо на ходу загорелся белый микроавтобус. Огонь вспыхнул около 8.30 под капотом автомобиля "Форд Транзит", когда он двигался по проезжей части.

В салоне пассажиров не было. В автомобиле находился только водитель. Тут же на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Пострадавших нет.

- 24 ноября в 08:29 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, Санкт-Петербургский проспект, дом 44, - сообщили в пресс-службе МЧС города, - В микроавтобусе марки "Форд" выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали. В 08:35 пожар ликвидирован.

Как уточняют местные жители, пожар случился в маршрутном автобусе. По другим данным, горел обычный частный микроавтобус. Из-за происшествия на дороге образовалась пробка.

"Потушили маршрутку. Остался только корпус. Дорога вдоль фонтанов в сторону города перекрыта", - сообщают очевидцы.