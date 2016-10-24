Серьезная дорожная авария случилась в Петергофе вечером 23 октября. Около 21 часа в воскресенье в лобовую сошлись две иномарки. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе МЧС города, детали аварии уточнили и очевидцы.

- В ДТП в Петергофе встретились "Мазда 6" и БМВ Х5 на перекрестке ул.Аврова и Санкт-Петербургского шоссе. Водитель БМВ не уступил дорогу встречному автомобилю. Лобовое столкновение, - сообщают очевидцы.

По данным МЧС, авария произошла у дома №9 по улице Аврова.

- Произошло столкновение двух автомобилей марок "Мазда" и "БМВ". Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Работали по смыву топлива с проезжей части. Сведения о пострадавших уточняются, - сообщили в пресс-службе МЧС города.

По предварительным данным, в ДТП пострадала водитель "Мазды". Женщину доставили в больницу.

В Сети появились фото с места ДТП в Петергофе. Судя по снимкам, иномарки получили в аварии тотальные повреждения.