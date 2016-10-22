Вечером 21 октября в районе Петергофа на территории гаражного кооператива были обнаружены два трупа. Тела погибших были накрыты одеялами, а рядом с ними лежали бутылка водки, шприц и электронные весы, сообщает информационный портал Letnews.ru.

Полицейские, прибывшие к месту происшествия, провели визуальный осмотр тел погибших, в ходе которого не смогли обнаружить каких-либо следов насильственной смерти. Тем не менее мужчин должны будут ещё осмотреть специалисты судебно-медицинской экспертизы, которые и определят причину их гибели.

Сотрудникам полиции удалось выяснить личности погибших мужчин. Один из них оказался 40-летним жителем Гатчины, другой же был идентифицирован как 45-летний мужчина без определенного места жительства.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.