Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил четыре конкурса на проектирование новых и продление старых линий метро. Тендеры опубликованы на сайте госзакупок 31 августа.

Два лота касаются продления строящейся шестой линии метрополитена – Красносельско-Калининской. В настоящий момент "Метрострой" ведёт работы над возведением шести станций – "Каретная" (пересадочная на "Обводный канал", рядом с Каретным мостом), "Боровая" (Боровая улица), "Заставская" (пересадочная на станцию "Московские ворота"), "Броневая" (ж/д станция "Броневая"), "Путиловская" (ул. Васи Алексеева) и "Юго-Западная" (ул. Маршала Жукова, 31). Планируется, что участок будет введён в строй до 2022 года. Предпроектные работы касаются ещё двух южных станций – "Брестская" и "Петергофское шоссе", а также пяти северных – "Лиговский проспект 2", "Знаменская", "Суворовская", "Смольный" и "Полюстровский проспект".

Согласно третьему лоту, в Петербурге появится участок метро от станции "Проспект Ветеранов" до "Пулково". Кроме того, запланировано строительство кольцевой линии от станции "Большой проспект 2" до "Лесная 2".

Срок подачи заявок на конкурс, обозначенный на сайте госзакупок, – 29 сентября 2016 года.