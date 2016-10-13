Во Фрунзенском районе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнего безработного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

При задержанном полицейские нашли 200 таблеток, содержащих синтетический наркотик общей массой 29,93 грамма. Кроме того, у него изъяли пакет, в котором находились таблетки желтого цвета в форме ракушки.

Проведя обыск в квартире подозреваемого на Дунайском проспекте, сотрудники правоохранительных органов нашли еще 1800 таблеток такого же вида.

Экспертиза показала, что все изъятые вещества являются наркотическими средствами.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.