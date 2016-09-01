Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинение местной жительнице, которая в апреле этого года ударила ножом свою беременную дочь, сообщает пресс-служба ведомства.

Покушение на убийство родственницы произошло весной в квартире их дома в Василеостровском районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время вспыхнувшего конфликта обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла удар в туловище своей дочери, которая находилась на 9 месяце беременности.

Прибывшие на место врачи смогли оказать пострадавшей медицинскую помощь, и девушка осталась жива.

Ранее женщина уже была судима за преступление по аналогичной статье, поэтому эпизод рассматривается в качестве особо опасного рецидива.

Дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, заведомо для виновной находящейся в состоянии беременности), направлено в Василеостровский суд для рассмотрения.