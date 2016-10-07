Полным ходом идет работа над новым проектом кинокомпании «Централ Партнершип», под рабочим названием «Невский Пятачок». Режиссером новой картины выступил Дмитрий Тюрин, а главную роль в картине исполнит Павел Прилучный и Кристина Бродская.

-У меня еще не было военных проектов, поэтому я с удовольствием принял предложение сняться в этом фильме, да еще и с такой интересной и запутанной историей, - рассказал Metro Павел Прилучный.

Сюжет фильма «Невский пятачок» строится вокруг песчаного карьера на месте боевых действий, которое историки называют Невский пятачок. Главный герой Михаил (Павел Прилучный) один из бизнесменов, который хочет разработать карьер. Действие фильма также будет проходить и в другом временном отрезке – во времена Великой Отечественной Войны, видения которой возникают у главного героя.

- Я играю дальнего родственника главного героя, с которым он знакомится в прошлом, - говорит актер Семен Трескунов. - У нас будет много эмоциональных сцен, особенно в конце, когда у главного героя произойдет переломный момент. В фильме будут и экшн-сцены, мне еще предстоит научиться обращаться с боевым оружием.

- У нас для зрителей заготовлено несколько аттракционов, ведь современное зрительское кино должно быть эффектное – и в этих аттракционах мы первопроходцы, потому что аналогов я пока не знаю. Это связано и со съемками военных действий, война у нас, смею вас заверить, будет другая – вы такой еще не видели. Вместе с компьютерщиками и супервайзерами мы придумали особый эффект – некие видения, которые настигают нашего главного героя. А вот как они будут исполнены в фильме, вам предстоит увидеть, - говорит режиссер Дмитрий Тюрин.

Metro стало свидетелем съемок в одном из павильонов киностудии «Объединенных русских киностудий» (АФК «Система»), где для нескольких сцен знаменитый хромакей пришлось увеличить в два раза, а также поставить рекорд по количеству осветительных приборов. Именно по этой зеленой комнате прохаживалась звезда российского кино Елена Лядова, облаченная в элегантные наряды времен Великой Отечественной войны, держа за руку своего спутника – известного петербургского актера Игоря Скляра. В одной из сцен Михаила (Павел Прилучный) неожиданно настигают видения, и он оказывается в прошлом, где видит героев Лядовой и Скляра, выходящих из массивной двери, которые проходят мимо него.

Съемки фильма также проходили на стрелке Васильевского острова, где специально были построены декорации ресторана, а также на природе, близ ЗСД. Военные сцены фильма будут сняты в Подмосковье.

В широкий прокат картину планируют выпустить в конце 2017 года.