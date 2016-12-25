Торжества в честь праздника Ханука, запланированные во дворе Большой Хоральной Синагоги Петербурга, сегодня были сокращены. Точнее, организаторы решили не устраивать фейерверк, запланированный на 18 часов. Это решение было принято в знак скорби о жертвах падения самолета Ту-154 в Сочи.

– Мы скорбим о погибших и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мы будем молиться за упокой их душ. Во время сегодняшнего мероприятия свечи зажглись не только как дань традициям Хануки, но и в память о погибших, – пояснил председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг.

Каждый желающий смог пройти и зажечь традиционную свечу, затем на церемонии были принесены соболезнования родственникам и молитвы о погибших в катастрофе над Черным морем на самоелете Ту-154.

Как рассказали Metro в пресс-службе Большой Хоральной Синагоги Петербурга, все остальное празднование прошло по графику. Праздничный концерт все же состоялся, как пояснили организаторы - отменить его гораздо сложнее. Перед публикой выступили петербургская джаз-группа "Billy's Band", солист Мариинского театра Лев Эльгардт с группой "Банда классиков" и "золотой голос", кантор Синагоги Григорий Якерсон.