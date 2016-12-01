В Москве 30 ноября прошли похороны Дианы Лебедевой – внучки Платона Лебедева, которая погибла в результате ДТП в Швейцарии. Как сообщает информационный портал LIFE, на Троекуровском кладбище собрались более ста человек, большая часть из которых были родственниками девушки, а также представителями золотой молодёжи. В частности, по словам журналистов, на похороны Дианы Лебедевой пришли сын Сергея Саркисова Сергей с возлюбленной Настей Кудри, сын певицы Жасмин Михаил Семендуев, сын генпродюсера Первого канала Александра Файфмана Семён с возлюбленной Софией Шляга, Стеша Маликова с матерью Еленой и другие.

Пока знакомые Дианы Лебедевой прощались с ней, плакали и вспоминали сквозь слезы счастливые минуты, проведенные вместе, мать девушки прибывала всё в том же шоке, в котором была с момента получения трагических новостей: она не проронила ни слова. Похоронами внучки заведовал Платон Лебедев, а безопасность прощальной церемонии обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Диану Лебедеву похоронили в белом гробу.

Напомним, что Диана Лебедева, которая приходится внучкой Платону Лебедеву, погибла в результате аварии 25 ноября. Вместе с ней погиб 23-летний племянник Субхи Шихлинского, начальника управления государственного отдела правового департамента Правительства РФ. Молодого человека звали Азер Ягубов. Машина с молодыми людьми упала с моста в воду.

Изначально не было точных данных, что погибшая россиянка является Дианой Лебедевой, но довольно быстро на её странице в Instagram стали появляться комментарии с соболезнованиями. Некоторые пользователи даже рассказали подробности произошедшего с девушкой.

Добавим, что ряд СМИ предположили, что Диана Лебедева погибли в аварии из-за того, что участвовала в гонках, но через некоторое время данную информацию опровергла подруга внучки Платона Лебедева и дочь известного певца Стефания Маликова. У себя в Instagram она выразила соболезнования в связи со смертью Дианы Лебедевой, а также заявила, что "Никаких гонок не было, был сильный туман".