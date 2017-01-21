В Министерстве финансов предлагают вернуться к обсуждению идеи по ограничению расчетов наличными деньгами, сообщают РИА Новости. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, подобные шаги помогли бы стране собирать больше налогов, а также сделать экономику более прозрачной.

"Считаю, что нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров", — заявил он в ходе своего выступления на съезде партии "Единая Россия".

При этом он согласился, что внедрять подобную практику надо постепенно, чтобы не создавать неудобств. Делать это можно, ориентируясь на практику других стран, где уже давно существуют ограничения наличных расчетов, начиная с определенной суммы.

Напомним, что данный вопрос обсуждалась Центробанком и Минфином ещё в 2012 году. В Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, но экономические проблемы заставили отложить эту тему.