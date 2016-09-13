Миграционный кризис продолжает мучить европейские страны, в этот раз приток беженцев в ЕС вбил клин между Люксембургом и Венгрией. Главам министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказал мнение, что Венгрию стоит исключить из ЕС, так как власти этой страны не ценят европейские ценности и занимаются строительством заборов, сдерживающих потоки беженцев, пишет Die Welt.

В интервью изданию Ассельборн заявил, что с таким подходом к существующей проблеме Венгрии нечего делать в ЕС.

"Мы не можем принять, что базовые ценности Евросоюза попираются. Любая страна, которая, подобно Венгрии, строит заборы на границе для сдерживания бегущих от войны беженцев, или кто посягает на свободу прессы или независимости судебной системы, должна быть исключена", - заявил он.

Глава ведомства отметил, что с бегущими от войны людьми обращаются хуже, чем со скотом и вскоре может настать тот день, когда венгерские власти прикажут своим пограничникам расстреливать мигрантов.

Отметим, что Венгрия одна из самых активных стран европейского объединения, выступающих против размещения на своей территории беженцев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не так давно заявил, что существующих заграждений уже не хватает и настало время возводить новые, если Турция не предпримет действенных мер по контролю над нелегальной миграцией.

Напомним, что в Венгрии в октябре планируется провести референдум о планах ЕС разместить 160 тыс. иммигрантов на территории 28 стран блока. Ожидается, что большинство граждан выступят против очередного бесконтрольного притока мигрантов на территорию союза.