Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано утром 30 октября в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщает Интерфакс.

Подземные толчки ощущались также в других населенных пунктах Кубани и Адыгеи.

Землетрясение магнитудой 4,7, по предварительным данным, было зафиксировано в 4 км южнее населенного пункта Хадыженск.

Эпицентр землетрясения, сообщает агентство со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, находился на глубине 10 км между городом Туапсе и населенным пунктом Нефтегорск.

Информации о жертвах и разрушениях, произошедших во время землетрясения в Краснодарском крае, нет.

Сообщается также, что, по мнению некоторых специалистов, подземные толчки на Кубани могут повторится в ближайшее время.

Землетрясение в Майкопе, Сочи, Туапсе, Апшеронске и других городах стало неожиданностью для местных жителей, которые делятся фото с места событий в соцсетях.

- У нас было землетрясение. Но все уже хорошо, - пишут жители Майкопа.

- Сегодня утром немного трясло, - отмечают жители Сочи. - Кто почувствовал?

- Под крышей на доме дырка теперь, - сообщают о незначительных разрушениях после землетрясения жители Хадыженска. – У нас все фото в рамках попадали. На 3 этаже так качало, что труба у вытяжки отвалилась.