Люди очень трепетно относятся к процессам, связанным с сексуальным удовлетворением. Одним из самых интимных процессов считается онанизм. Несмотря на то, что данное действо является глубоко личным, в мире возникло множество метафор, обозначающих процесс мастурбации. Некоторые из них поражают своей неоднозначностью, а другие демонстрируют, что не так уж мужчины всего мира отличаются друг от друга. В честь прошедшего 19 ноября Международного дня мужчин Metro сделало подборку фигуральных наименований онанизма в разных странах.

Россия

Сложно даже сказать, сколько именно метафор существует в русском языке, которые означают мастурбацию. Тем не менее мы отобрали 20 наиболее креативных и цензурных фраз, встречающихся в Сети и в повседневной речи, которые подразумевают под собой интимный процесс.

1) гнать кефир

2) доить бычка

3) терзать пушку

4) работать над собой

5) себя полюбить

6) нарваться на ласку

7) замочить бельишко

8) играть в карманный бильярд

9) лущить початок

10) совать лысого в кулак

11) гонять лысого

12) штуку дергать

13) зажать дурака в кулак

14) гонять шкурку

15) соло на флейте

16) помять корнишон

17) гондурас почесать

18) понежить удава

19) вялого потискать

20) перебирать семейные драгоценности

Швеция

Vaxa salamin — навощить салями

Knåda baguetten — заместит багет

Dra en Tarzan — потянуть Тарзана

Åka skinnhiss — поездка на лифте из коди

Spela på skinnflöjten — поиграть на кожаной флейте

Putsa fläsksvärdet — почистить свинку (выпотрошить свинку)

Mata köttbävern — накормить мясом бобра

Lirka skinnfiol — попиликать на кожаной скрипке

Tukta den enögde — наказать одноглазого

Франция

"se toucher la nouille" — потрогать лапши

"traire la vache" — добыть коровьего молока

"s'astiquer le manche" — отполировать вал

"faire pleurer les anges" — заставить ангела плакать

"s'astiquer le jonc"

Финляндия

* vetää käteen - вытянуть руку/нарисовать рукой

* pelata taskubiljardia – поиграть в карманный бильярд

* soittaa nahkafagottia — поиграть на кожаном фаготе

Венгрия

Marokmarcsa - ладошка-Мэри

Zsebhoki — карманный хоккей

Дания

"At tæve kyklopen" – избить циклопа

Эстония

Drenar la vena principal — cлить главную вену

Норвегия

Nappe laksen — подёргать лосося

Япония

Senzuri — тысяча трений

Польша

Bic niemca po kasku — бить немца по каске

Румыния

A da mana cu presedintele — пожать руку президенту

Кандидат психологических наук, психолог, сексолог Юрий Левченко рассказал Metro, что подобные метафоры иногда могут негативно сказаться на сексуальном здоровье, ибо они часто несут в себе негативный посыл, который в итоге культивируется как в обществе в целом, так и отдельно в голове каждого.

-Часто идёт негативная коннотация во всех этих цитатах и афоризмах. Шутить по этому поводу можно, но чаще всего идут негативные, циничные вещи и люди начинают зажиматься. У нас у всех есть правое полушарие — образное, эмоциональное, где создаются все эти фантазии. В силу нашего эволюционного развития, когда мы были ещё приматами, у нас оно доминировало, мы тогда всего и всех опасались и наше правое полушарие имеет негативную морфологию. Даже пословица есть, демонстрирующая это "Сколько не говори "халва" во рту слаще не будет, а скажи "лимон" — сразу кислость возникает", поэтому мы скатываемся к негативным посылам и с подобным надо быть очень острожным, - заявил он.

Кандидат филологических наук, доцент Российского Нового Университета Любовь Гончарова выразила своё согласие с позицией психолога. Как она отметила Metro, все подобные метафоры имеют под собой грубовато-негативный и даже "смущённый" подтекст.

–Метафора вообще имеет образно-ассоциативное происхождение, а в данном случае её посыл предполагает ярко выраженную эвфемистичность. Эвфемизмы – слова и обороты, заменяющие неприличные, не использующиеся в обществе слова и выражения. Кроме того, в данном случае метафорические конструкции носят грубовато-заниженный характер. Смотрите сами: "гонять", "терзать", "себя полюбить" – эти обороты имплицитно (подтекстно) показывают общее неодобрительное и "смущенно-застенчивое" отношение к явлению и его наименованию, - пояснила филолог

При этом эксперт отметила, что, когда речь идёт о различных метафорах, нужно учитывать тот факт, что у каждого региона и каждой культуры подобные выражения напрямую связаны с историей, традициями и местом проживания.

– Метафорическая система каждого региона связана с природной и климатической спецификой, национальными традициями и, безусловно, многие жизненные явления отражаются в языке, – заключила эксперт.