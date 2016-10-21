В столице Чечни планируется построить самое высокое здание в Европе. У него будет 102 этажа. Общая высота – 435 метров. В башне разместятся офисы, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, научный центр, кинотеатры, рестораны, бассейны, жилые квартиры и музей Ахмата Кадырова.

"Сейчас завершается разработка проектной документации. Но до конца года удастся вывести строительство из стадии котлована", – сообщил мэр Грозного Муслим Хучиев на пятом евразийском форуме в итальянском городе Верона.

Хучиев отдельно подчеркивает, что из бюджета не потрачено ни копейки, все 66 миллиардов рублей – это чистые инвестиции, передаёт ТАСС.

Напомним, изначально стоимость небоскрёба "Ахмат тауэр" оценили в 500 миллионов долларов.



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