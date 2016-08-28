27 августа в Браславском районе Витебской области разбился трёхместный гидросамолёт. Один человек погиб, ещё один получил травмы, сообщает МЧС Республики Беларусь. .
— Поступило сообщение о падении трехместного гидросамолета-амфибии "Че-23М" в поле возле деревни Будилы Браславского района, — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в субботу около 19 часов. В результате катастрофы погиб 55-летний пассажир воздушного судна, серьёзные травмы получил 49-летний пилот, которого врачи госпитализировали в больницу. 30-летняя пассажирка не пострадала.
Департамент по авиации министерства транспорта Республики Беларусь проводит расследование и устанавливает обстоятельства случившегося.