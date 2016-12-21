В день рождения Сталина в петербургском метро появились памятные плакаты. На них вождь советского народа провозглашает лозунги на очень болезненные современные темы - ипотека, цены на проезд и зарплата. Авторами такой акции стали участники радикальной молодежной организации революционного комсомола (РКСМ (б)).

"Ипотека от диктатора! 1% годовых на 12 лет" - лозунг, касающийся сегодня очень многих россиян, напоминает о Постановлении Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года. именно тогда был установлен именно такой процент ипотечного кредитования. Кстати, согласно этого же документа, жилой дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый стоил 8 тысяч рублей, а каменный - 10 тысяч рублей. По тем деньгам, конечно же.

"Снижение реальной заработной платы, повышение цен на проезд, обессиление пролетариата и разрушение его организаций - такова цель всеобщего союза капиталистов", - это высказывание, по мнению организаторов акции, характеризует антикризисную политику, которая наблюдалась сто лет назад и сейчас.

"Слуги царской власти, полиция и жандармерия, – целиком к услугам нефтяных королей", - это выражение описывает в целом современную картину в России, уверены молодые комсомольцы.

Первый секретарь комсомола Алексей Стаббз подчеркнул, что идеи Сталина не теряют свою актуальность по сей день.



Революционный комсомол — РКСМ(б) — радикальная молодёжная организация, ориентирующаяся на Российскую коммунистическую рабочую партию (РКРП) и РОТ ФРОНТ. Союз существует с середины 90-х годов и позиционирует себя как последовательная марксистско-ленинская организация в противовес официальным партиям, использующим коммунистическое название.