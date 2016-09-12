Многие хозяева собак и кошек свято верят в то, что любимцы дословно их понимают. И согласно новому исследованию, это действительно так.

Исследователи с кафедры этологии (полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение (инстинкты) животных – Прим. ред.) из Будапештского университета выяснили, что собаки понимают не только что им говорят, но и как им это говорят.

Исследователи провели эксперимент с МРТ на 13 собаках, чтобы понять, что происходит в их мозге, когда с ними разговаривают. Выяснилось, что питомцы обрабатывают информацию так же как и люди: их правое полушарие отвечает за эмоциональную сторону, а левое – за понимание смысла.

Собаки понимают и похвалы вроде “молодец”, “супер”, “отлично” и малозначительные “тем не менее”, “даже”, “хотя” даже если их произносят с различными интонациями.

“Они не только могут отдельно разобрать, что и как мы говорим, они также способны объединять эти два типа информации в центре удовольствия в мозге”, - объясняет глава исследователей доктор Аттила Андикс. “Этот центр активируется только тогда, когда совпадает интонация с которой произносится слово и само значение этого слова – то есть похвала должна быть произнесена счастливым тоном”.

Он добавляет: “Принимая во внимания результаты исследования, мы теперь можем сделать наше общение с питомцами еще более продуктивным. Тем не мене, мы не думаем, что собаки начнут разговаривать”.

В будущем ученые планируют исследовать то, как братья наши меньшие воспринимают различные междометия, беседу сразу нескольких людей и даже грамматическую структуру речи.

Дмитрий Беляев