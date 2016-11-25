СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии

Швейцарский информационный портал Blick сообщает , что трагедия произошла у деревни Кастагнола близ озера Лугано в кантоне Тичино. Сейчас, по данным журналистов, специалисты пытаются выяснить обстоятельства происшествия. При этом в издании не уточняется, что погибшая 19-летняя россиянка – это внучка Платона Лебедева Диана, хотя все обстоятельства происшествия совпадают с существующей версией.

Диана Лебедева, которая приходится внучкой Платону Лебедеву, погибла в результате аварии. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на зарубежные СМИ, машина вместе с ней и её 23-летним другом упала с моста. Тела молодого человека и Дианы Лебедевой спасатели нашли на дне реки.

Инстаграм внучки Платона Лебедева — Дианы Лебедевой

Хотя официальных подтверждений о личности погибшей пока не поступало, в Инстаграме Дианы Лебедевой уже можно найти массу комментариев с соболезнованиями. Некоторые пользователи даже рассказали подробности произошедшего с девушкой.

Платон Лебедев и его внучка Диана Лебедева

Платон Лебедев известен общественности как фигурант дела ЮКОСа. Его личность напрямую ассоциируется со знаменитым главой компании Михаилом Ходорковским. На свободу он вышел 24 января 2014 года, отсидев при этом в колонии в Архангельской области 10 с половиной лет. Примерно за месяц до этого был освобожден и бывший глава ЮКОСа. После освобождения о предпринимателе почти ничего не было слышно, в отличии от Ходорковского.

А вот внучка Платона Лебедева Диана была куда чаще была на слуху в последнее время, чем её дедушка. Она являлась одной из самых ярких представительниц "золотой молодёжи" Москвы. Хотя в ежедневные новостные сводки она практически не попадала, однако была достаточно публичной личностью.