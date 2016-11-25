реклама
Сегодня 09:32

СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии

  • Данила Белов

Диана Лебедева погибла из-за того, что автомобиль, в котором она находилась, упал с моста в реку

реклама

Диана Лебедева, которая приходится внучкой Платону Лебедеву, погибла в результате аварии. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на зарубежные СМИ, машина вместе с ней и её 23-летним другом упала с моста. Тела молодого человека и Дианы Лебедевой спасатели нашли на дне реки.

Швейцарский информационный портал Blick сообщает, что трагедия произошла у деревни Кастагнола близ озера Лугано в кантоне Тичино. Сейчас, по данным журналистов, специалисты пытаются выяснить обстоятельства происшествия. При этом в издании не уточняется, что погибшая 19-летняя россиянка – это внучка Платона Лебедева Диана, хотя все обстоятельства происшествия совпадают с существующей версией. 

 

Инстаграм внучки Платона Лебедева — Дианы Лебедевой

Хотя официальных подтверждений о личности погибшей пока не поступало, в Инстаграме Дианы Лебедевой уже можно найти массу комментариев с соболезнованиями. Некоторые пользователи даже рассказали подробности произошедшего с девушкой.

Платон Лебедев и его внучка Диана Лебедева

Платон Лебедев известен общественности как фигурант дела ЮКОСа. Его личность напрямую ассоциируется со знаменитым главой компании Михаилом Ходорковским. На свободу он вышел 24 января 2014 года, отсидев при этом в колонии в Архангельской области 10 с половиной лет. Примерно за месяц до этого был освобожден и бывший глава ЮКОСа. После освобождения о предпринимателе почти ничего не было слышно, в отличии от Ходорковского.

А вот внучка Платона Лебедева Диана была куда чаще была на слуху в последнее время, чем её дедушка. Она являлась одной из самых ярких представительниц "золотой молодёжи" Москвы. Хотя в ежедневные новостные сводки она практически не попадала, однако была достаточно публичной личностью. 

Самое популярное

Ляйсан Утяшева покорила поклонников не рецептом пирога 16Фото

Ляйсан Утяшева вместо пирога продемонстрировала грудь
Петербургский депутат предлагает ужесточить наказание для владельцев собак4Фото

Петербургский депутат предложил ужесточить наказание живодерам, натравливающим собак на людей

Депутат Петербурга Денис Чеботырок предложил внести изменение в законодательство. Суть его поправок заключается в следующем. Владельцев собак станут сажать в тюрьму на срок до восьми лет - как максимум, либо штрафовать - как минимум. Такое наказание необходимо ввести, по мнению депутата,  за стравливание животных между собой и  натравливание животных на человека. Об этом сообщает "Фонтанка". Чеботырок также предлагает ускорить принятие закона "Об ответственном обращении с животными".  Согласно...
Посмертные фотографии псковских школьников появились в Интернете10Фото

Посмертные фотографии псковских школьников появились в Интернете

В соцсетях выложили снимки псковских подростков, погибших более недели назад
Хабаровские живодёрки: Одна из обвиняемых отмечает совершеннолетие в СИЗО7Фото

Хабаровские живодёрки: Одна из обвиняемых отмечает совершеннолетие в СИЗО

В связи с этим событием государство подарит ей перевод в отделение для взрослых
Кейт Миддлтон в черном коктейльном платье от Preen11Фото

Кейт Миддлтон удивила новым платьем: фото обсуждают в Сети

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 22 ноября появилась в Лондоне на благотворительной премии Place2Be Wellbeing Awards, которая проводится ежегодно. Основана премия фондом, занимающимся укреплением психического здоровья подростков. На церемонии Кейт Миддлтон встретилась с детьми и выступила с речью. Эксперты отметили наряд герцогини. На мероприятие она пришла в черном коктейльном платье от Preen и элегантных лодочках от Prada Suede Cutout. Платье герцогини Кембриджской вызвало бурное...
В Петербурге появится несколько десятков магазинов сети "Светофор"3Фото

В Петербурге откроется новая сеть дешевых магазинов-складов
Драка в студии программы "Право голоса" сорвала передачу7Фото

Драка в студии программы "Право голоса" сорвала передачу

По имеющейся информации, в потасовке участвовали польский ультранационалист и пророссийский депутат от Одессы
Вице-спикер ЗакСа Петербурга Павел Солтан погиб в ДТП на "Скандинавии" 11Фото

Вице-спикер ЗакСа Петербурга Павел Солтан погиб в ДТП на "Скандинавии"

Фото жуткой аварии очевидцы выложили в Сеть
Пожары охватывают все больше населенных районов Израиля9Фото

Пожар в Израиле тушат шесть стран: российские самолеты вылетят на помощь

11 районов Хайфы - третьего по величине израильского города - эвакуируют. Под расселение жителей отдан общественный центр  и один из городских стадионов. Около 300 израильтян были также эвакуированы из еврейского поселения Тимон на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает "РИА Новости", уже третий день в нескольких районах страны полыхают пожары. Самые крупные возгорания произошли у небольшого северного города Зихрон-Яакова и в окрестностях Иерусалима. В социальных сетях регулярно появляются...
все - Кадры из сериала "Мажор" 10Фото

Стало известно, будет ли продолжение сериала "Мажор" в 2016-м году

Пользователи Сети активно интересуются, будет ли продолжение фильма "Мажор 3", который с успехом прошёл на Первом канале. Правда, стоит заметить, что пока была показана только вторая часть сериала, последние серии второго "Мажора" прошли на днях. Концовка оказалась интригующей, поэтому вопрос "будет ли третья часть фильма "Мажор" весьма актуален для любителей отечественного кинематографа.  Будет ли продолжение сериала "Мажор" в 2016 году – пока неизвестно, создатели не делали официальных...
Константин Битеев объявил конкурс в Инстаграме3Фото

Обладательница румяных щечек сможет сняться в клипе петербургского музыканта

Музыкант Константин Битеев объявил на своей странице в Инстаграме флешмоб "румяные щечки". Любая девушка из любого города страны и ближнего зарубежья сможет сняться в клипе ставшего популярным петербургского исполнителя. Известность к Константину Битееву пришла после его песни "Щечки", которую он исполнил на украинском конкурсе "Х-фактор". Пройдя отборочные туры и дойдя до второго эфира финала, Константин вошел в 11 лучших исполнителей конкурса. После этого он вернулся в Петербург. Кстати,...
Молодой человек долго ходил около витрин, прежде чем совершить кражу5Фото

Пользователи соцсетей: петербургский магазин сделал себе рекламу благодаря краже телефона
16 животных из Красной книги, которые еще обитают в Москве17Фото

16 животных из Красной книги, которые еще обитают в Москве

Москва – постоянно разрастающийся город. Но вместе с многочисленными стройками человек уничтожает природу. В каждом городе обитают редкие исчезающие виды животных, такие есть и в Москве. Первую Красную книгу Моcквы выпустили в 2001 году, второе издание вышло в этом 2013-м. Оказывается, сейчас в Красную книгу Москвы занесены 16 видов млекопитающих. "Животных нужно сохранять. Раньше можно было сказать "выпускать на природу". А какая сейчас природа? Как таковой природы нет, – поделилась с Metro...
Пожар в "Лахта-центре" оказался паром от заливки бетона9Фото

Пожар в "Лахта-центре" оказался паром от заливки бетона

Информация о пожаре в строящемся небоскрёбе "Лахта-центр" в Петербурге не подтвердилась. Сообщение о пожаре в "Лахта-центре" 24 ноября появилось в соцсетях. - Горит "Лахта-центр", - написали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". На фото с места происшествия действительно виден дым. Однако в "Лахта-центре" информацию о пожаре опровергли. - Официально заявляем: нет, никакого пожара у нас нет и не было! – написали представители "Лахта-центра" в официальном Instagram-аккаунте проекта. Как...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии35Фото

СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии

Сегодня 09:32 Диана Лебедева погибла из-за того, что автомобиль, в котором она находилась, упал с моста в реку

Самое популярное

Петербургский депутат предлагает ужесточить наказание для владельцев собак4Фото
СМИ: Внучка Платона Лебедева Диана погибла в ДТП в Швейцарии35Фото

Галереи и видео

Ляйсан Утяшева покорила поклонников не рецептом пирога 16Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама