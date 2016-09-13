Международная техническая комиссия, расследующая взрыв российского лайнера А321, определила место, где располагалась бомба, унёсшая жизни 224 пассажиров гражданского самолёта, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию. Эксперты выяснили, что взрывное устройство разместили в грузовом отсеке для негабаритного багажа в хвостовой части. Бомба была расположена между детскими колясками и плетёной мебелью.

Мощность бомбы была не очень большой, но её хватило для того, чтобы оторвать хвостовую часть лайнера, а это уже стало причиной неуправляемого пикирования самолёта.

Установить данное обстоятельство удалось благодаря совместным действиям специалистов из Египта, России, Франции и США. Эпицентр взрыва обнаружили после раскладки найденных фрагментов воздушного судна в ангаре в аэропорту Каира.

Выявленное место установки бомбы помогло также пролить свет на то, как вообще террористам удалось пронести взрывное устройство на борт. Дело в том, что обычные чемоданы и сумки пассажиров ещё в здании аэропорта уложили в стандартные авиационные металлические контейнеры. Их опечатали и потом отвезли в основные багажные отделения. А вот негабаритные вещи на лайнер доставили отдельным рейсом погрузчика и их внутрь загрузили через люк bulk-камеры, расположенный в хвостовой части лайнера справа. Как полагают эксперты, именно на этом рейсе погрузчика и работали пособники террористов.

Напомним, что взрыв российского лайнера А321 компании "Когалымавиа" над Синаем произошёл 31 октября прошлого года. Катастрофа, унесла жизни 224 человек, среди которых было более 20 детей. Теракт стал причиной того, что распоряжением российского президента Владимира Путина пассажирское сообщение России с Египтом было прекращено с 6 ноября 2015 года.

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