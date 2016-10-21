Спускаемый аппарат "Скиапарелли" разбился при посадке на Красную планету, передаёт France-Presse, ссылаясь на представителя Европейского космического агентства.

Как уточняют специалисты, модуль получил сильные повреждения при контакте с поверхностью Марса. Все другие подробности сейчас выясняются.

Однако, такой поворот событий давно не новость для учёных.

"Он разбился давно, но только сейчас об этом сказано прямым текстом, – прокомментировал Metro ситуацию научный сотрудник отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Алексей Малахов. – Уже во вчерашней пресс-конференции Европейского космического агентства это было более-менее понятно. Когда они говорят, что движки, грубо говоря, включились на три секунды, и потом всё. Ну понятно, что он упал. Сейчас они официально это признали".

Космический исследователь признаёт, что это обидно. Но успокаивается тем, что это был просто демонстратор. Кроме того, много частей его отработало правильно. И важно просто разобраться, по какой причине он не вовремя выключил свои двигатели.

"С одной стороны обидно, что разбился, с другой - никакой научной нагрузки на нём не было. И поэтому не настолько обидно. В любом случае он должен был выключится через несколько дней. И всё. Уроки нужно извлечь, но эта посадка всё равно войдёт в историю", – заключил Алексей Малахов.

Напомним, "Скиапарелли" должен был завершить посадку ещё в среду, однако сигнал от него прервался в момент спуска.

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