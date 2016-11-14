В последнее время мы всё чаще слышим понятия "кибербезопасность" и "киберугроза", а также о том, насколько важно не допускать утечки информации.

Неудивительно, ведь в современном мире информация, действительно, может иметь огромную ценность. Это касается физических и юридических лиц, и тем более государственных структур во всём мире.

Ведь все прекрасно помнят огромный резонанс, который вызвал взлом электронной почты кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ряда других американских политиков. Кто знает, может быть именно этот фактор стал решающим на выборах президента США.

Несмотря на то, что каждый год тратятся огромные деньги на защиту информации, постоянно появляются всё новые программы, способные добыть данные о ком угодно и откуда угодно.

Кстати, их используют не только преступники, которые взламывают чужие компьютеры с целью наживы, а зачастую и государственные структуры.

Так, например, частная израильская компания NSO Group разработала программу Pegasus, которая предназначена для борьбы с преступностью и терроризмом. Свой продукт она продаёт правительственным агентствам, а вот последние уже вправе использовать её, как захотят. Например, взломать данные журналистов, активистов или простых граждан, если увидят в них потенциальную угрозу.

Чтобы выяснить, используется ли в России программа Pegasus или какой-то её аналог, мы обратились к экспертам в сфере кибербезопасности.

Генеральный директор компании Zecurion, занимающейся защитой информации от утечек, Алексей Раевский считает, что в России Pegasus нет. И этому он даёт очень простое объяснение.

– Думаю, что у нас вряд ли такое возможно. Россия менее компьютеризированная страна в целом, поэтому для нас это всё менее актуально. Безусловно, какие-то правительственные программы есть, просто мы про них ничего не знаем. Но спецслужбы и силовые ведомства, естественно, работают по всем возможным направлениям, в том числе и в киберпространстве. У них есть, скажем так, и "наступательные", и "оборонительные" средства для этого, – рассказал Раевский корреспонденту Metro.

Он добавил, что предугадать, где тебя взломают практически невозможно, поскольку в любом ресурсе может оказаться слабое звено, которое и станет предметом взлома.

– Места уязвимости есть во всех системах и в любом программном обеспечении, поэтому стопроцентной гарантии от взлома дать нельзя, особенно, если кто-то взламывает вас целенаправленно, – заключил эксперт.

От части с ним согласен и президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров. Он также считает, что в России не используют Pegasus, но называет другие причины.

– Что в России есть аналогичная программа, никакого сомнения у меня нет. Но то, что российские госорганы не будут покупать и использовать программу, сделанную другой страной, я уверен. Они приобретут её, но только чтобы посмотреть. Использовать Pegasus в Росси, чтобы поддержка была из Израиля – маловероятно. Скорей всего будет использоваться российский аналог, – заявил Макаров.

По словам эксперта, никакой официальной информации о российских программах, аналогичных Pegasus, у него нет.

– Просто здравый смысл подсказывает, что люди , которые занимаются безопасностью в России, соответствуют высшим мировым стандартам и успешно конкурируют на мировом уровне. Именно поэтому в американской предвыборной гонке часто использовался термин "российская киберугроза". Защитой информации в нашей стране занимаются профессиональные и занимаются этим давно, – заключил Макаров.