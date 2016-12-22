Сборная России заняла рекордно низкое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на 56-е место. Прежним антирекордом была 55-я строчка в ноябре этого года.

На счету подопечных Станислава Черчесова 592 очка за официальные и товарищеские матчи.

Сборную России в рейтинге обогнала команда Саудовской Аравии. Россияне находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы.

По итогам года первое место в рейтинге ФИФА за собой сохранила Аргентина, на втором – Бразилия, на третьем – Германия. Далее идут команды Чили, Бельгии, Колумбии, Франции, Португалии, Уругвая и Испании.